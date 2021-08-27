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Швейцарские ученые вырастят на МКС образец человеческой ткани
Наука
Швейцарские ученые вырастят на МКС образец человеческой ткани
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 27 августа. Специалисты из Цюрихского университета отправят на Международную космическую станцию (МКС) стволовые клетки человека для выращивания образцов ткани.

Эксперимент запланирован в рамках проекта «3D органоиды в космосе», который совместно реализовывают компания Airbus и космическое подразделение Цюрихского университета. Команда Airbus Innovations займется доставкой необходимого оборудования на МКС. Об этом сообщается на сайте университета.

Отправка должна состояться со следующей миссией по пополнению запасов, которая намечена на 28 августа. На орбиту планируется доставить тканевые стволовые клетки двух женщин и двух мужчин разного возраста. В результате исследователи смогут убедиться в надежности разработанного ими метода при использовании клеток с различной биологической изменчивостью.

Российские ученые тем временем занимаются созданием системы навигации по звездам для полетов в дальний космос. Для этого изготавливаются специальные датчики, которые впоследствии установят на МКС.

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мкс стволовые клетки ткани
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