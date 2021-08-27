Евгений Пригожин заявил о фактическом каминг-ауте депутатов петербургского ЗакСа

Санкт-Петербург, 27 августа. В Северной столице одобрили проект федеральной инициативы о поправках в Земельный кодекс РФ, о которых положительно высказался бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция «Комсомольской правды» запросила комментарий предпринимателя по одобренному проекту. Представители издания напомнили, что Пригожин являлся автором писем, которые дали старт федеральной инициативе. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена. Пригожин подчеркнул, что благодаря этим поправкам Законодательное собрание начнет работать на благо Петербурга, а не наоборот.

«Сегодня торжественное событие, фактически депутаты совершили каминг-аут, и это очень позитивный момент для города. Если этот закон будет принят, то новому ЗакСу украсть будет нечего. Он начнет работать на благо города. Да здравствует федеральная инициатива, ура!» — заявил Пригожин.

Речь идет о поправках в Земельный кодекс России, которые позволят предотвратить незаконное использование земельных участков. Такие правила уже работают в Москве и Московской области. Соответствующий опыт планируется перенести на другие регионы.