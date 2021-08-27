Тимановская рассказала, как потратит деньги за проданную на eBay медаль

Варшава, 27 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала продажу серебряной медали Европейских игр в Минске.

Награду, которую она выставила на аукцион в начале августа, приобрели на eBay за 21 тысячу долларов. По словам бегуньи, ей очень хотелось бы познакомиться с покупателем.

«Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», — передает слова Тимановской Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Напомним, легкоатлетка Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в непрофильной для нее дисциплине — эстафете 4х400 м. После этого ее отзаявили с токийских Игр-2020, где она должна была выступить на дистанции 200 метров, и планировали экстренно отправить в Белоруссию. Как отмечал Национальный олимпийский комитет республики, легкоатлетку сняли с турнира на фоне ухудшения ее эмоционально-психологического состояния.