Спортивный журналист Осипов объяснил, почему лимит на легионеров надо отменять

Санкт-Петербург, 27 августа. Футбольный эксперт Константин Осипов считает, что последнее выступление сборной России на Евро-2020 доказывает полную бесполезность лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Лимит на легионеров необходимо отменять немедленно и бесповоротно, дело не в богатых или бедных российских клубах. Таким мнением поделился во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот» спортивный журналист и писатель Константин Осипов.

«Я всегда говорил, что лимит нужно отменять немедленно и бесповоротно, дело не в богатых или бедных клубах. Во времена прихода в большой футбол [Андрея] Аршавина, [Владимира] Быстрова, [Александра] Кержакова у "Зенита" не было таких денег. Андрей Аршавин (бывший форвард сборной России и "Зенита". — Прим. ФАН) говорил, что он не попал бы в основу клуба, где уже играют [Сердар] Азмун, Малком, [Маркус] Вендел, [Ярослав] Ракицкий», — объяснил журналист.

Осипов также напомнил слова нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который сам неоднократно выступал за отмену лимита. По его мнению, в таком случае у молодых игроков будет мотивация попасть в основу.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Ранее Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам письмо с предложением об отмене лимита. Представители 12 из 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против отмены лимита на иностранцев.