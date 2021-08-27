Российские военные первыми в мире десантировали мобильный госпиталь

Москва, 27 августа. Воздушно-десантным войскам России первым в мире удалось десантировать из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Маневр военнослужащих состоялся во время тактико-специальных учений. Бойцы десантировали аэромобильный госпиталь Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, уточнили в ведомстве.

Участники учений выдвинулись на аэродром, погрузили вооружение, военную и специальную технику, медицинское оборудование и системы жизнеобеспечения в 17 самолетов Ил-76 ВКС РФ. Затем десантники вместе со всем снабжением выдвинулись в путь.

Спустя примерно 100 километров военнослужащие успешно десантировали порядка 160 человек медицинского персонала и военную технику. Сообщается, что в течение ближайших суток военные должны развернуть госпиталь в полном объеме, после чего начнется прием «пациентов».