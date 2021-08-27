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Президент США и премьер-министр Израиля обсудили судьбу иранской ядерной сделки

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:36
Весь мир
Президент США и премьер-министр Израиля обсудили судьбу иранской ядерной сделки
Global Look Press  /  Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 27 августа. В Белом доме завершилась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Это первые личные переговоры политиков.

Встреча продлилась около 50 минут, изначально предполагалось, что она завершится в течение 25 минут. Центральными темами диалога стали двусторонние отношения США и Израиля, недавние события в Афганистане, а также возрождение иранской ядерной сделки.

Так, глава Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон намерен не допустить разработки Тегераном ядерного оружия. По его словам, у США подготовлены меры на случай, если с Исламской республикой не сработает дипломатический подход. Американский лидер также заметил, что он и его израильский гость стали «близкими друзьями».

Выступая по итогам переговоров, Беннет подчеркнул, что Израиль всегда готов поддержать США и у Вашингтона нет лучшего союзника, чем еврейское государство. При этом Иран он назвал «экспортером терроризма и нестабильности номер один в мире».

«Я был рад услышать ваши слова о том, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что есть другие варианты, если дипломатия не сработает», — заявил израильский премьер.

Напомним, встреча президента Штатов и главы израильского правительства изначально была запланирована на 26 августа. Однако ее пришлось перенести на фоне трагических событий в Афганистане: в аэропорту Кабула произошел теракт, жертвами которых, по разным оценкам, могли стать до 170 человек. При этом в числе погибших — 13 военнослужащих США.

Визит в США — первая заграничная рабочая поездка для Беннета после его вступления в должность в июне. Пост премьера он занял после того, как вместе с лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом сумел собрать парламентскую коалицию из 8 политических сил и сместить экс-главу правительства Биньямина Нетаньяху, который возглавлял кабмин на протяжении 12 лет.

В программе командировки Беннета также значились встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином и главой Государственного департамента Энтони Блинкеном, которые состоялись 25 августа. Основные темы визита — обсуждение военной помощи Израилю, введение безвизового режима между странами, пандемия коронавируса, климатические и экономические вопросы, а также иранская ядерная сделка, против возобновления которой выступает еврейское государство.

Израильский премьер неоднократно заявлял, что выступает противником как возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Штаты в одностороннем порядке по указу Дональда Трампа вышли в 2018 году, так и переговоры по его возобновлению, продолжающиеся с апреля в Вене. По словам Беннета, сделка изжила себя и более «не имеет отношения к тем, кто когда-то считал ее актуальной».

Вашингтон же демонстрирует отличную от Израиля позицию. Американские власти выступают за сворачивание ядерной программы Ирана, однако подчеркивают, что хотят добиться этого дипломатическим путем.

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сша израиль байден беннет
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