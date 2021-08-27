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Очистные сооружения Суворовского микрорайона Ростова увеличат мощность
Общество
Очистные сооружения Суворовского микрорайона Ростова увеличат мощность
Инстаграмм сити-менеджера Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 27 августа. Мощность очистных сооружений в Суворовском микрорайоне планируется увеличить в два раза, с таким заявлением в своем Instagram выступил глава городской администрации Алексей Логвиненко. 

Градоначальник отметил, что первым делом сооружениям предстоит реконструкция, после чего очистные смогут принимать до 19,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки. по его мнению это повысит надежность и качество очистки.

«В настоящее время по заказу КЭСК, которая оказывает услуги  по приему и очистке стоков микрорайона, разрабатывается соответствующий проект. После апрельского инцидента, когда в результате сбоя работы неочищенные стоки попали в Темерник, проделана большая работа по ликвидации его последствий и уже немало сделано, чтобы избежать повторений», — заявил градоначальник.

В мэрии утверждают, что уже до 1 сентября текущего года КЭСК должны сдать в эксплуатацию пруд-осветлитель. Вода будет поступать из очистных для дополнительного обеззараживания реагентами и снижения количества взвеси.

Ранее ФАН сообщал, что жители СНТ «Импульс», обнаружили в Темернике мертвых птиц. По их мнению это произошло в результате сброса нечистот с очистных сооружений ЖК «Суворовский».

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очистные сооружения ростов на дону суворовский
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