Британцам будут платить за заражение коронавирусной инфекцией

Лондон, 27 августа. Участники исследования коронавирусной инфекции в Великобритании получат денежное вознаграждение. По мнению ученых, это положительно скажется на разработке способов лечения.

Оксфордский университет (Великобритания) выплатит денежное вознаграждение добровольцам, принимающим участие в исследовании коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что участники экспериментов будут заражены штаммом «Дельта».

Максимальный размер выплаты составит 4,5 тысячи фунтов стерлингов. Как утверждают сотрудники университета, такое поощрение поспособствует разработке более эффективных способов лечения COVID-19.

Британские ученые ранее уже заражали добровольцев, однако для этого применялся лишь уханьский штамм. Всего в таких экспериментах приняли участие 40 граждан Великобритании. Все они прошли строгий медицинский отбор.

Как сообщалось ранее, российская вакцина «Спутник V», разработанная специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи, эффективна против штамма «Дельта». На это указали результаты исследования, проведенного специалистами из Санкт-Петербурга.