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Молочный союз подал жалобу в ФАС на ценовую политику торговых сетей

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:04
Экономика
Молочный союз подал жалобу в ФАС на ценовую политику торговых сетей
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 27 августа. Федеральная антимонопольная служба займется изучением жалобы, касающейся наценок ретейлеров на молочную продукцию.

Причины, приведшие к потенциально необоснованному росту стоимости товаров с высоким содержанием молока будут анализировать в ФАС. Об этом заявили представители ведомства, отреагировав на жалобу Молочного союза. Об этом пишет ТАСС.

Служба в настоящее время проводит специальные антикартельные проверки, чтобы мониторить политику образования цен внутри самых крупных торговых сетей на внутреннем рынке.

Если Федеральная антимонопольная служба обнаружит нарушения законодательства о защите конкуренции в России, то последствием станет возбуждение дела, касающегося отклонения от следования антимонопольным законам страны. Глава союза Людмила Маницкая ранее указала на то, что объединение молочников обратилось как в кабмин, так и в ФАС, чтобы решить ситуацию с наценками на продукцию.

Генеральный директор компании «Союзмолоко» Артем Белов пришел к выводу, что предприятия-производители молочки в скором времени могут испытать сокращение доходности в отрасли.

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фас наценка Молочный союз
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