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«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
Спорт
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
instagram.com  /  @cristiano

Манчестер, 27 августа. Английский «Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в Twitter-аккаунте сообщила, что Криштиану Роналду вернулся в клуб. Португальский игрок перешел из туринского «Ювентуса». Детали сделки не разглашались. До этого СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду заключить двухлетний контракт.

Португальский нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал клубное планетарное первенство и Лигу чемпионов. Под каким номером будет выступать Роналду за «Манчестер Юнайтед», пока неизвестно.

Ранее сборная России сохранила третье место в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр в Токио. На данный момент в активе национальной команды 26 наград.

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