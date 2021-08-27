Пентагон раскрыл подробности теракта в аэропорту Кабула

Кабул, 27 августа. Американские власти уверены, что взрыв в аэропорту Кабула устроил террорист-смертник со взрывчаткой, а неустановленное число сообщников открыли огонь из стрелкового оружия.

Серия взрывов произошла в минувший четверг, 26 августа, возле стен кабульского аэропорта. По некоторым данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 130 человек, более 1000 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1). Ее боевики заявили, что выступают против «Исламского эмирата Афганистан», и призвали к созданию государства Хорасан.

Политолог Дмитрий Захаров, комментируя возобновившуюся активность боевиков ИГ, заявил, что это связано в первую очередь с приостановкой контртеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.