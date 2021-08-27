Комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» признана лучшей экранизацией классики

Москва, 27 августа. Советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию» культового режиссера Леонида Гайдая признана зрителями лучшей экранизацией отечественной классики.

Лента, снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» удостоилась наибольшего внимания от проголосовавших пользователей Сети. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз сервисов MyBook и «ЛитРес».

Вторую строчку в рейтинге занимает многосерийная картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» постановки Игоря Масленникова. Сериал был снят на основе детективных романов британского писателя Артура Конана Дойла. На третьем месте расположился фильм «Собачье сердце» 1988 года, основой для которого послужило одноименное произведение Булгакова.

Недавно стало известно, что кинорынок Венецианского фестиваля впервые пройдет с фокусом на российскую индустрию. Организаторы подготовили множество деловых мероприятий для профессионалов из РФ и Италии.