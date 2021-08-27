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Чилийскую пустыню Атакама засыпало снегом
Общество
Чилийскую пустыню Атакама засыпало снегом
pixabay.com

Сантьяго, 27 августа. Необычное природное явление зафиксировано в районе пустыни Атакама, расположенной в Республике Чили. На ее территории выпал снег.

Самое засушливое место на Земле, пустыню Атакама, засыпало снегом. Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечается, что осадки выпали в районе небольшого шахтерского городка Эль-Сальвадор с населением 7000 человек.

Плотный слой снега накрыл не только землю, но и объекты городской инфраструктуры. Для местных жителей такие явления непривычны. Горожане вышли на улицы, чтобы поиграть в снежки и слепить снеговика.

Пользователи Сети обеспокоены выпадением снега в Атакаме. Комментаторы считают, что снегопад в пустыне может быть обусловлен глобальным изменением климата на Земле.

Как сообщалось ранее, группа микробиологов обнаружила самое безжизненное место на планете. Им стала пустыня близ ледника Шеклтона, расположенного в Антарктиде. Как и Атакама, эта территория отличается повышенной сухостью.

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