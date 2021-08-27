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Россиянам объяснили, кто не сможет получить выплату в 10 тысяч рублей

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:08
Экономика
Россиянам объяснили, кто не сможет получить выплату в 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 августа. Единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в ПФР.

Таким образом, гражданам, которые выйдут на заслуженный отдых в сентябре или октябре, средства уже не перечислят.

Перечисление выплат пожилым россиянам будет осуществлено с 30 августа по 5 сентября. Первыми деньги получат граждане, чья пенсия поступает на банковские карты. С 3 сентября выплаты смогут получить жители страны, получающие пенсионные пособия через «Почту России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о зачислении 10 тысяч рублей всем гражданам пенсионного возраста в стране. Для этого потребуется примерно 500 млрд рублей, заявил зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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пенсионеры пфр выплаты
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