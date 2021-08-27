Россиянам объяснили, кто не сможет получить выплату в 10 тысяч рублей

Москва, 27 августа. Единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом сообщили в ПФР.

Таким образом, гражданам, которые выйдут на заслуженный отдых в сентябре или октябре, средства уже не перечислят.

Перечисление выплат пожилым россиянам будет осуществлено с 30 августа по 5 сентября. Первыми деньги получат граждане, чья пенсия поступает на банковские карты. С 3 сентября выплаты смогут получить жители страны, получающие пенсионные пособия через «Почту России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о зачислении 10 тысяч рублей всем гражданам пенсионного возраста в стране. Для этого потребуется примерно 500 млрд рублей, заявил зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.