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В Портленде стрелок забаррикадировался в доме после убийства полицейского

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:51
Происшествия
В Портленде стрелок забаррикадировался в доме после убийства полицейского
pixabay.com  /  PD

Портленд, 27 августа. Неизвестный устроил стрельбу в Портленде, штат Орегон. По предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщают СМИ.

После этого преступник забаррикадировался в доме. Прилегающие улицы перекрыты, на место происшествия прибыла специальная группа реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщили в полиции Портленда. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Несколько недель назад в городе произошла еще одна стрельба, пострадали по меньшей мере восемь человек. Один из раненых был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший сбежал до прибытия стражей порядка.

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сша стрельба портленд
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