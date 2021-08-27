В Портленде стрелок забаррикадировался в доме после убийства полицейского

Портленд, 27 августа. Неизвестный устроил стрельбу в Портленде, штат Орегон. По предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщают СМИ.

После этого преступник забаррикадировался в доме. Прилегающие улицы перекрыты, на место происшествия прибыла специальная группа реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщили в полиции Портленда. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Несколько недель назад в городе произошла еще одна стрельба, пострадали по меньшей мере восемь человек. Один из раненых был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший сбежал до прибытия стражей порядка.