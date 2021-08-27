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Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:59
Общество
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому
Группа Вконтатке |«Владимир Бурдин - Вечно молодой, вечно пьяный»|  /  Дмитрий Шланг

Екатеринбург, 27 августа. Основатель и автор многих хитов группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому после госпитализации в Екатеринбурге. Музыканта подключили к аппарату ИВЛ.

Сообщение о госпитализации Бурдина было опубликовано на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». Как уточнил брат музыканта Тимофей Бурдин, его доставили в медицинское учреждение с поражением 80% легких. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.

Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, не так давно вышла из комы. Сосед звезды по больнице объяснил ее резкое похудение.

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кома смысловые галлюцинации бурдин
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