Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому

Екатеринбург, 27 августа. Основатель и автор многих хитов группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому после госпитализации в Екатеринбурге. Музыканта подключили к аппарату ИВЛ.

Сообщение о госпитализации Бурдина было опубликовано на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». Как уточнил брат музыканта Тимофей Бурдин, его доставили в медицинское учреждение с поражением 80% легких. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.

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