Производитель свинины «АПК Дон» перейдет в собственность таиландской CP Foods

Москва, 27 августа. Компания CP Foods выкупает крупного российского производителя свинины АПК «Дон». Сделка позволит CP Foods укрепить позиции на рынке производства свинины в РФ.

Сумма покупки составит 22 млрд рублей. CP Foods выкупит ООО «Агро-Союз ТШ» и «Мясо-Союз Т», которые владеют «АПК Дон» и некоторыми ее структурами («Алексеевский комбикормовый завод», «Алексеевский бекон», «Агро-Оскол», «Донской бекон», «МПК Белгород», «Агро-Острогожск» и «Хохол Тростянка»).

Как гласят сведения Национального союза свиноводов, по итогам 2020 года фирмы холдинга выпускали свыше 112,7 тыс. тонн свинины. Тем самым они заняли 11-ю строчку рейтинга по этому показателю в России.

CP Foods является крупным мировым производителем комбикормов, свинины, мяса птицы и продукции аквакультуры. На территории РФ организация ведет свою деятельность с 2006 года, когда было создано ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)» (ООО «СПФО»).

Российские производители свинины повысили отпускные цены на свою продукцию. Об этом сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные мониторинга.