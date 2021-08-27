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Талибы расширили зону безопасности вокруг аэропорта Кабула после теракта
Весь мир
Талибы расширили зону безопасности вокруг аэропорта Кабула после теракта
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 27 августа. Отряды движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) расширили периметр безопасности вокруг международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, где накануне произошли взрывы.

По данным местных источников, сейчас проход через контрольно-пропускные пункты в районе воздушной гавани практически никому не разрешают.

Накануне в кабульском аэропорту, где на протяжении последних недель наблюдается большое скопление людей, желающих покинуть территорию Афганистана, произошел теракт. Изначально сообщалось о двух взрывах — один произвел террорист-смертник на территории объекта в толпе гражданских лиц, второй якобы прогремел рядом с отелем Baron неподалеку от аэропорта. Впоследствии Пентагон заявил, что информация о взрыве у гостиницы недостоверна.

Талибы расширили зону безопасности вокруг аэропорта Кабула после теракта
Федеральное агентство новостей  / 

Также вечером 26 августа появлялись сообщения еще о серии взрывов, в том числе и об одном в аэропорту. По одной из версий, он был инициирован ВС США для уничтожения собственных боеприпасов, по другой — произошел подрыв автомобиля талибов.

Жертвами теракта стали, по различным данным, до 170 человек, из которых 13 — военнослужащие США. Кроме того, Минздрав Афганистана сообщил более чем о 1 300 пострадавших.

Ответственность за атаку на себя взяла афганская ячейка «Исламского государства»1 (ИГ1) под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ). Президент США Джо Байден, выступая с экстренным обращением по ситуации в Кабуле, заявил о планах начать масштабную операцию против террористов ИГ в регионе, а также признал ответственность Вашингтона за случившееся.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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