Талибы расширили зону безопасности вокруг аэропорта Кабула после теракта

Кабул, 27 августа. Отряды движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) расширили периметр безопасности вокруг международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, где накануне произошли взрывы.

По данным местных источников, сейчас проход через контрольно-пропускные пункты в районе воздушной гавани практически никому не разрешают.

NOW - Taliban have expanded the security perimeter outside of #Kabul airport. Almost no one gets through the checkpoints anymore.pic.twitter.com/6F9qvzKPoM — Disclose.tv (@disclosetv) August 27, 2021

Накануне в кабульском аэропорту, где на протяжении последних недель наблюдается большое скопление людей, желающих покинуть территорию Афганистана, произошел теракт. Изначально сообщалось о двух взрывах — один произвел террорист-смертник на территории объекта в толпе гражданских лиц, второй якобы прогремел рядом с отелем Baron неподалеку от аэропорта. Впоследствии Пентагон заявил, что информация о взрыве у гостиницы недостоверна.

Федеральное агентство новостей /

Также вечером 26 августа появлялись сообщения еще о серии взрывов, в том числе и об одном в аэропорту. По одной из версий, он был инициирован ВС США для уничтожения собственных боеприпасов, по другой — произошел подрыв автомобиля талибов.

Жертвами теракта стали, по различным данным, до 170 человек, из которых 13 — военнослужащие США. Кроме того, Минздрав Афганистана сообщил более чем о 1 300 пострадавших.

Ответственность за атаку на себя взяла афганская ячейка «Исламского государства»1 (ИГ1) под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ). Президент США Джо Байден, выступая с экстренным обращением по ситуации в Кабуле, заявил о планах начать масштабную операцию против террористов ИГ в регионе, а также признал ответственность Вашингтона за случившееся.

1 Организация запрещена на территории РФ.