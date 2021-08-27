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Путешественники назвали самые распространенные виды мошенничества в разных странах
Общество
Путешественники назвали самые распространенные виды мошенничества в разных странах
pixabay.com  /  NadineDoerle

Москва, 27 августа. Туристы рассказали о самых распространенных способах мошенничества, к которым прибегают злоумышленники в разных странах мира.

Одним из самых популярных видов обмана оказались поддельные билеты. По словам одного из путешественников, в Египте к нему подошли люди с фальшивыми бейджами и потребовали доплатить за то, чтобы увидеть сфинкса при посещении пирамид, хотя это уже было включено в стоимость.

Кроме того, во многих зарубежных странах практикуется небольшая хитрость с меню. Так, в его английской версии цены на блюда могут быть существенно выше, чем на местном языке, сообщает The Sun.

Опасность для путешественника также представляют уличные мошенники, которые могут предлагать услуги чистильщиков обуви. С такой проблемой нередко сталкиваются в Новом Орлеане. Однако после оказания услуги с беспечного туриста могут потребовать крупную сумму.

Специалист по информационной безопасности Александр Герасимов ранее рассказал, как защитить себя от телефонных злоумышленников. Например, не следует открывать электронные письма от неизвестного отправителя.

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мошенничество туризм обман
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