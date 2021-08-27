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Компания Renault представила новый электроседан Mobilize Limo
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Компания Renault представила новый электроседан Mobilize Limo
Общество
Компания Renault представила новый электроседан Mobilize Limo
Prt Scr youtube.com  /  electric drive

Париж, 27 августа. Новый электрический седан Limo, созданный специально для сервисов каршеринга, автопроката и такси, представил суббренд Renault — Mobilize.

При создании электрокара использовались уникальные разработки Renault Group в сфере мобильности, а также программы финансирования RCI Bank and Services, пояснил гендиректор компании Mobilize Клотильд Дельбо. Первая модель стала ответом на развитие рынка такси, подчеркнул он в беседе с журналистами.

Новый Mobilize Limo представляет собой четырехдверный седан. Заявленный объем багажника — 411 литров, что примерно на 100 литров меньше, чем у Kia K5. Электроседан работает на моторе, развивающим скорость до 150 «лошадей». На выбор доступны сразу три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Кроме того, в настройках автомобиля можно задать уровень интенсивности системы рекуперативного торможения. Максимальная скорость — 140 километров в час, разгон до «сотни» — за 9,6 секунды.

Первую действующую модель российского военного электрокара ранее показали на форуме «Армия-2021». Автомобиль можно использовать для перевозки раненых и подвоза медикаментов и провизии.

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renault электроседан Mobilize Limo
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