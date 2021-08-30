Наука до сих пор не может объяснить пять человеческих феноменов

Несмотря на то, что современная наука достигла небывалых высот, загадок все равно остается немало. И что интересно, самым неизученным объектом по-прежнему остается человек. Наше тело, способности, возможности мозга и многое другое ставят умы исследователей в тупик.

Журнал Maxim собрал пять самых необъяснимых наукой фактов о человеческом теле. Будем надеяться, что скоро и они станут для нас обыденностью, а пока дружно удивляемся.

Наверняка каждый из вас сталкивался с этим необычным явлением природы. Во время сладкой дремы, когда только засыпаешь, порой кажется, что летишь куда-то с обрыва и резко просыпаешься. У данного явления есть научное название — «гипнагогическое подергивание». Сегодня нет ни одной общепринятой теории о том, что это такое и почему происходит.



Существует теория, согласно которой этот рефлекс достался нам от далеких обезьяноподобных предков, любящих спать на деревьях. Такой рефлекс эволюционно выработался: если животное засыпало, дабы не дать ему свалиться и стать добычей саблезубых тигров, он срабатывал как природный предохранитель.

Согласно другой версии, мы дергаемся, потому что мозг не достаточно плавно переходит из бодрствования в сон. Если человек слишком быстро засыпает, организм попросту не успевает подстроиться под молниеносное изменение параметров и путает сон со смертью. Но не пугайтесь, он делает это не для того, чтобы вас убить, а оживить в случае чего.

Световой чихательный рефлекс

Что? Да, такое явление действительно существует и реально наблюдается у четверти населения Земного шара. Чихать при взгляде на солнце приходится не по своей воле. Но природу данного казуса никто не может понять.

На данный момент это очень слабоизученное явление, и точные его причины не известны. По одному из предположений, у 25% людей глаза и нос тесно связаны троичным черепным нервом, из-за чего сенсорное раздражение сетчатки глаза провоцирует чих. Казалось бы, вполне безобидное явление, но оно может представлять опасность для водителей или пилотов, ведь концентрация из-за него заметно снижается.

Отпечатки пальцев

Природа уникальности человеческих отпечатков по-прежнему не изучена досконально. Они действительно у всех разные, и для чего такое разнообразие — непонятно. На коже немало складок и морщин, но все они появляются механически. То есть от сгибания или растяжения, а вот узоры на подушечках пальцев уникальны и имеют совершенно другую природу.

Согласно одной из теорий, нашим предкам они были необходимы для сцепления с ветвями деревьев, удерживания плодов и камней. Есть теория, которая говорит, что они для того, чтобы не скользить. Кто-то из ученых высказал и мысль, согласно которой отпечатки созданы, чтобы улучшить осязание.

Леворукость

Около 10% населения Земли — левши. Что тут такого, спросите вы, но интересен факт, что до сих пор неизвестно, почему эти люди есть и откуда берутся. В животном мире такого феномена практически нет. Встречается он лишь у нескольких видов обезьян и белых медведей, которые в большинстве своем — левши. Самое мистическое в этом феномене то, что, согласно статистике, количество левшей держится на уровне 10% и не меняется на протяжении сотен лет.

Смех

Самое естественное и при этом неизвестное по своей природе явление. Однако он есть не только у людей: некоторые виды приматов тоже любят от души похохотать. Интересно, что лишь 20% смеха вызывает юмор, все остальные виды смеха вызывает щекотка, неловкость или даже вежливость.

Есть теория, что он появился у людей, чтобы контролировать поведение в социальных группах. Когда ты смеешься над кем-то — отчуждаешь его из группы, а если смеешься вместе с кем-то — принимаешь и одобряешь его поведение.

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