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Шойгу обсудил с главой Татарстана ход выполнения госзаказа оборонными предприятиями
Армия
Шойгу обсудил с главой Татарстана ход выполнения госзаказа оборонными предприятиями
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Казань, 27 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которой они обсудили выполнение госзаказа оборонными предприятиями республики.

Сообщается, что встреча прошла 27 августа в Казани, куда глава Минобороны РФ прибыл с визитом. Помимо темы государственного оборонного заказа были затронуты и другие вопросы, касающиеся военной сферы.

В частности, одной из повесток встречи министра и главы Татарстана стали расположенные на территории республики Казанское высшее танковое командное училище и Суворовское военное училище. Кроме того, в ходе обсуждения была затронута ситуация с воинскими частями и военными пенсионерами.

Отмечается, что на встрече присутствовал также первый глава Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Глава военного ведомства оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ посетил выставку собственных работ в Казанском кремле. Экскурсию для Сергея Шойгу провели глава Татарстана Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

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шойгу гособоронзаказ татарстан миннинханов
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