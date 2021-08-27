СК возбудил дело по факту ранений жителей Донецка из-за обстрела ВСУ

Донецк, 27 августа. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения ранения местными жителями ДНР в результате прицельного артиллерийского обстрела украинских силовиков.

По данным следствия, в минувший четверг, 26 августа, украинские военные произвели прицельный обстрел из крупнокалиберного вооружения, целями которого стали два объекта гражданской инфраструктуры в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате атаки мирные жители 28 и 57 лет получили ранения. Правоохранители отмечают, что такие действия украинских военных были направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью гражданских лиц, не участвующих в конфликте.

По факту травмирования граждан было возбуждено уголовное дело о применении средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. В ходе расследования будут установлены лица, причастные к совершению преступления.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Быкадоров спрогнозировал сроки полного уничтожения Украины.