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СК возбудил дело по факту ранений жителей Донецка из-за обстрела ВСУ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту ранений жителей Донецка из-за обстрела ВСУ
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Донецк, 27 августа. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения ранения местными жителями ДНР в результате прицельного артиллерийского обстрела украинских силовиков.

По данным следствия, в минувший четверг, 26 августа, украинские военные произвели прицельный обстрел из крупнокалиберного вооружения, целями которого стали два объекта гражданской инфраструктуры в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате атаки мирные жители 28 и 57 лет получили ранения. Правоохранители отмечают, что такие действия украинских военных были направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью гражданских лиц, не участвующих в конфликте.

По факту травмирования граждан было возбуждено уголовное дело о применении средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. В ходе расследования будут установлены лица, причастные к совершению преступления.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Быкадоров спрогнозировал сроки полного уничтожения Украины.

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