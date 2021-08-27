В Колумбии на мирные протесты вышли шесть тысяч человек

Богота, 27 августа. В протестных акциях, которые прошли по всей Колумбии, приняли участие более шести тысяч человек. Самые массовые демонстрации состоялись в столице — Боготе, а также в Кали, Барранкилье, Букараманге и Медельине, сообщает Associated Press.

Colombia vive otro día de protestas contra la violencia https://t.co/KWoXsF7R1d — EnPelotas (@En_Pelotas) August 26, 2021

В четверг, 26 августа, более шести тысяч человек по всей стране вышли на протесты, которые возглавил «Национальный забастовочный комитет» (PN), объединяющий профсоюзные и студенческие организации. Участники требовали пресечь убийства общественных активистов, предоставить базовый доход бедным слоям населения и бесплатное университетское образование.

«Мы маршируем в ответ на волну насилия и призываем расследовать все убийства лидеров и демонстрантов. Мы хотим, чтобы было одобрено всеобщее бесплатное обучение в бакалавриате и аспирантуре», — рассказал один из участников акции активист от Национального университета Колумбии Хами Гомес.

No cesan las protestas en #Colombia, entre otras cosas, por lo que considera una reforma tributaria injusta



Sindicatos y profesores han salido a la calle en busca de mejoras tanto en los planes de estudio como en el propio mantenimiento de los colegios@AtlanticoRTVC pic.twitter.com/HXkkzHuo2x — RTVC (@RTVCes) August 27, 2021

????????Nueva jornada de protestas en Bogotá en el marco del paro nacional en Colombia. Manifestantes protestan en rechazo a las masacres, el asesinato de líderes sociales y la nueva reforma tributaria pic.twitter.com/lDcdEogoW1 — Marian #bringbackMRKHvoice (@dophin11) August 27, 2021

Протестующих сопровождали порядка 56 тыс. сотрудников полиции. Министр обороны Диего Молано сказал, что по всей стране было зафиксировано 95 протестных мероприятий, и все они прошли мирно.

«Мы можем сообщить о полном спокойствии, отсутствии блокады дорожного движения или деятельности вандалов», — сказал он.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тысяч колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов, в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые отличились особой жестокостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибли и 168 пропали без вести.