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В Колумбии на мирные протесты вышли шесть тысяч человек
Весь мир
В Колумбии на мирные протесты вышли шесть тысяч человек
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Богота, 27 августа. В протестных акциях, которые прошли по всей Колумбии, приняли участие более шести тысяч человек. Самые массовые демонстрации состоялись в столице — Боготе, а также в Кали, Барранкилье, Букараманге и Медельине, сообщает Associated Press.

В четверг, 26 августа, более шести тысяч человек по всей стране вышли на протесты, которые возглавил «Национальный забастовочный комитет» (PN), объединяющий профсоюзные и студенческие организации. Участники требовали пресечь убийства общественных активистов, предоставить базовый доход бедным слоям населения и бесплатное университетское образование.

«Мы маршируем в ответ на волну насилия и призываем расследовать все убийства лидеров и демонстрантов. Мы хотим, чтобы было одобрено всеобщее бесплатное обучение в бакалавриате и аспирантуре», — рассказал один из участников акции активист от Национального университета Колумбии Хами Гомес.

Протестующих сопровождали порядка 56 тыс. сотрудников полиции. Министр обороны Диего Молано сказал, что по всей стране было зафиксировано 95 протестных мероприятий, и все они прошли мирно.

«Мы можем сообщить о полном спокойствии, отсутствии блокады дорожного движения или деятельности вандалов», — сказал он.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тысяч колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов, в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые отличились особой жестокостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили столкновения с полицией в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибли и 168 пропали без вести.

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