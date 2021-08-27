Милонов и Кормухин взяли на заметку опыт запрета гей-пропаганды в китайской соцсети

Пропаганда противоестественного образа жизни, которую пытаются вести в информационном поле России, должна жестко пресекаться на законодательном уровне, заявили ФАН депутат Виталий Милонов и общественный деятель Андрей Кормухин.

Так они прокомментировали новость о том, что китайский аналог TikTok «Доуинь» забанил аккаунт известного блогера, на видео которого стали поступать жалобы от пользователей сервиса. Фень Сяой, по мнению китайцев, жеманничал, кривлялся и был женоподобен.

Депутат Госдумы Виталий Милонов позитивно оценил реакцию китайской общественности.

«Китай уделяет защите суверенитета информационного пространства больше сил и средств, чем это делается у нас. В России любая попытка навести порядок в этом плане вызывает целую бурю негодования от «защитников европейских ценностей». Тем не менее, очистка интернета и СМИ от нездоровой информации необходима, и делать это надо на государственном уровне», — заявил депутат.

Милонов напомнил, что сравнительно недавно в России был принят закон, который обязал работающие на отечественную аудиторию иностранные IT-компании зарегистрироваться у нас. Но такие крупные социальные сети, как Twitter и Facebook, до сих пор этого не сделали.

Парламентарий подчеркнул, что доступ к «трибуне» людям, пропагандирующим болезненные наклонности, должен быть закрыт.

Лидер общественного движения традиционалистов «Сорок сороков» Андрей Кормухин выразил мнение, что подавляющее большинство россиян не приемлют разврат, и чтобы оградить их от потока вредной информации, следует внести поправки в закон.

«Мы можем позавидовать Китаю в плане скорости и жесткости решения подобных вопросов. Власти этой страны отреагировали на сигнал нормального общества и заблокировали аккаунт человека, который пытался выставлять напоказ свои нездоровые наклонности. В общественном пространстве не должно быть места пропаганде того, что вступает в конфликт со здоровыми традиционными ценностями», — заявил общественник.

Кормухин пояснил, что мировые элиты заинтересованы в разрушении норм морали, они ведут борьбу с самим институтом семьи. По его словам, США и Евросоюз устроили «настоящий ЛГБТ-террор» странам, где нормой являются естественные отношения.

Руководитель движения подчеркнул, что война ведется за души и умы подрастающего поколения, и проиграть битву Россия не имеет права.

«Президент Владимир Путин заявил, что семья в России — национальная идея. Я надеюсь, что новый состав Госдумы проявит в этом плане жесткость и принципиальность и что депутаты выйдут с новыми законотворческими инициативами по защите общества», — заметил собеседник ФАН.

Андрей Кормухин уточнил, что в особом контроле нуждаются мессенджеры, в которых молодежь проводит много времени. Он подчеркнул, что в нашей стране следовало бы ужесточить наказания за пропаганду извращений и за подрыв нравственных устоев, осуществляемые некоторыми СМИ.

Ранее Ахеджакова пояснила в интервью ФАН свое высказывание о «вылитом на ее голову потоке мерзости».