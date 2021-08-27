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Ким Кардашьян спровоцировала слухи о возобновлении романа с Канье Уэстом
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян спровоцировала слухи о возобновлении романа с Канье Уэстом
Global Look Press  /  SKPG / MediaPunch via www.imago-im

Чикаго, 27 августа. Модель Ким Кардашьян стала неожиданным участником концерта рэпера Канье Уэста. Звезда предстала перед бывшим мужем в свадебном платье, тем самым намекнув на воссоединение.

Рэпер Канье Уэст выступил перед публикой в Чикаго в этот четверг. Артист устроил эпатажное шоу у церковного прихода совместно с рок-звездой Мэрилином Мэнсоном и DaBaby.

Одним из самых трогательных и неожиданных событий вечера стало появление экс-супруги артиста Ким Кардашьян. Модель подошла к бывшему супругу, облаченная в подвенечный наряд от Balenciaga. Позднее кадры фальшивой свадебной церемонии появились в Twitter — фанаты не только поделились роликами, но и обсудили слухи о долгожданном примирении звезд.

Появление Кардашьян произошло под финальную песню шоу No Child Left Behind. Несмотря на провокацию со стороны модели, издание TMZ утверждает, что супруги не возобновили свой роман. Тем не менее, звезда продолжает поддерживать Канье Уэста даже после развода. Примечательно, что рэперу удалось переплюнуть эпатаж романтического выхода Кардашьян — артист поджег себя в финале шоу.

Недавно стало известно, что Ким Кардашьян не планирует отказываться от фамилии мужа. Звезда решила сохранить ее ради детей, которые носят фамилию Уэст.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян спровоцировала слухи о возобновлении романа с Канье Уэстом
Канье Уэст кардашьян звезды
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