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Джером Пауэлл объяснил особенность спада в экономике из-за COVID-19

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:22
Экономика
Джером Пауэлл объяснил особенность спада в экономике из-за COVID-19
fdlx.com

Нью-Йорк, 27 августа. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл оценил уровень угрозы со стороны коронавируса.

Распространение коронавирусной инфекции остается фактором риска для поддержания экономической стабильности. По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, проблема является актуальной как для развивающихся, так и для развитых государств. Об этом пишет ТАСС.

Спад в экономике из-за нового патогена отличается от других просадок в экономике, полагает руководитель американского регулятора. С его точки зрения, доходы рядовых граждан увеличились вместо того, чтобы уменьшиться, а повышенный спрос на товары стал причиной дефицитности предложения.

Общим итогом пандемии стал повышенный уровень инфляции в сегменте продукции длительного пользования, подчеркивает Пауэлл. Несмотря на позитивную динамику рынка труда, COVID-19 все еще несет угрозу жизни, здоровью и экономике, указывают в ФРС.

Тем не менее, положительный тренд есть, а прогнозы предполагают его фиксацию в течение нескольких месяцев. Федеральная резервная система продолжит изучать данные и оценивать степени рисков, резюмирует Пауэлл.

Ожидания от итогов выступления главы Федрезерва ранее подогрели российский рубль. Он торговался в плюсе в том числе благодаря поднимающимся ценам на черное золото.

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фрс сша пауэлл пандемия коронавируса
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