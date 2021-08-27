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Полиция проверяет информацию о смерти жителя Магнитогорска из-за долгов по ЖКХ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:29
Происшествия
Полиция проверяет информацию о смерти жителя Магнитогорска из-за долгов по ЖКХ
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Магнитогорск, 27 августа. Правоохранительные органы организовали проверку после сообщений о мужчине, который умер якобы из-за данных о долгах по коммунальным услугам.

В пресс-службе МВД рассказали, что объявление появилось на доме. На нем была информация о должниках. По данным местных жителей, стенд разместила управляющая компания. На нем было написано: «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». В результате, по словам граждан, пенсионер принял данные на свой счет и стал волноваться. Вскоре он умер.

Правоохранительные органы пообещали установить все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будет дана правовая оценка.

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