Полиция проверяет информацию о смерти жителя Магнитогорска из-за долгов по ЖКХ

Магнитогорск, 27 августа. Правоохранительные органы организовали проверку после сообщений о мужчине, который умер якобы из-за данных о долгах по коммунальным услугам.

В пресс-службе МВД рассказали, что объявление появилось на доме. На нем была информация о должниках. По данным местных жителей, стенд разместила управляющая компания. На нем было написано: «Мои доходы не позволяют оплачивать коммуналку». В результате, по словам граждан, пенсионер принял данные на свой счет и стал волноваться. Вскоре он умер.

Правоохранительные органы пообещали установить все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будет дана правовая оценка.