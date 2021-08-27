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Число погибших при взрыве складов в Казахстане достигло 12

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:36
Происшествия
Число погибших при взрыве складов в Казахстане достигло 12
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Нур-Султан, 27 августа. Количество погибших в результате взрывов на территории воинской части в Казахстане увеличилось до двенадцати.

Обновленными данными поделилась пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Накануне помещения для хранения, расположенные в воинской части на юге Казахстана, загорелись. На складах содержались инженерные боеприпасы, которые от возгорания сдетонировали.

Порядка 90 человек были госпитализированы после ЧП на военной базе хранения. Среди них было 49 сотрудников казахского МЧС.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва на складе в Казахстане возросло до девяти. Инцидент случился на территории воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

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Казахстан взрыв погибшие боеприпасы воинская часть
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