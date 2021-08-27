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США заявили о готовности помогать афганцам без участия американских военных

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:34
Армия
США заявили о готовности помогать афганцам без участия американских военных
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Вашингтон, 27 августа. Соединенные Штаты готовы помогать афганцам, но американский военный контингент не будет присутствовать в республике, заявили в Пентагоне.

Войска США должны покинуть регион до 31 августа, поскольку такое требование выдвинули члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Американские военные помогают обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле, пока там осуществляется эвакуация афганцев. Однако 26 августа в столице страны произошли два взрыва, унесших жизни более 100 человек.

По мнению военно-политического эксперта Якова Кедми, эти теракты стали свидетельством полного провала операции ВС США в регионе. Американцы на протяжении 20 лет лишь имитировали борьбу с терроризмом в Афганистане, полагает он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан пентагон
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