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Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак»
Спорт
Доменико Тедеско может вернуться в «Спартак»
vk.com  /  ФК «Спартак-Москва».

Москва, 27 августа. Представители «Спартака» контактировали с экс-наставником московской команды Доменико Тедеско по вопросу о возможном возвращении специалиста в клуб.

По информации «Чемпионата», 35-летний немецкий специалист Тедеско может вернуться в стан красно-белых. На данный момент «Спартак» возглавляет Руй Витория. Периодически появляются слухи о возможной отставке португальского специалиста с поста главного тренера.

Под руководством Витории красно-белые вылетели из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде москвичи в двухматчевом противостоянии уступили португальской «Бенфике». В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятую строчку. В активе москвичей всего семь очков. Футбольный клуб «Сочи» располагается на втором месте в таблице РПЛ.

Накануне «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» (1:2) в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

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футбол спартак тедеско Витория
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