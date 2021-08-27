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Жванецкий обошел Задорнова в борьбе за звание «папы русского стендапа»
Общество
Жванецкий обошел Задорнова в борьбе за звание «папы русского стендапа»
wikipedia.org  /  Ukrainian Film Festival Ltd. / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 27 августа. Детективная выставка «Кто ты, папа русского стендапа?» завершается в Доме-музее Шаляпина. Гости мероприятия присудили победу комику Михаилу Жванецкому.

Проект «Кто ты, папа русского стендапа?» готовится подводить итоги 5 сентября. Гости выставки и пользователи соцсетей в течение пяти месяцев пытались определить, кто из культовых российских артистов достоин нового статуса. По результатам голосования, лидером списка оказался выдающийся комик Михаил Жванецкий.

Артисту удалось обойти звезду шоу «Аншлаг» Михаила Задорнова, который занял второе место. На третьей строчке голосования оказался Аркадий Райкин, ему уступил Андрей Миронов. Список претендентов замкнул Александр Ширвиндт. Писатель-сатирик Семен Альтов прокомментировал результаты конкурса и с юмором отметил, какое место готов занять в мире стендапа.

«Я не папа российского стендапа, но мог бы стать его дедушкой — в этой сфере я уже более 40 лет. <...> Интересно, что вот в эту секунду где-то в колясках лежат с сосками малыши, которые придут им на смену. И какова будет скорость, насколько будут смешны и умны их номера, что будет спустя 20-30 лет с юмором — никто не предскажет», — убежден артист.

Куратор проекта Екатерина Сотникова отметила, что детективный проект был создан, чтобы исследовать творчество ключевых фигур эстрады от Российской империи и вплоть до распада СССР. График работы выставки был анонсирован на сайте проекта.

Напомним, в Москве стартовал фестиваль «Спасская башня». Концерт представит музыку военных оркестров с 27 августа по 5 сентября.

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