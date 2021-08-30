Киевские эксперты: Визит Зеленского к Байдену не остановит утрату интереса США к Украине

Долгожданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США на глазах превращается в фарс — его в очередной раз перенесли. Всего на один день, но это стало пощечиной Киеву, а главное, ясно показало: президенту США Джо Байдену вообще не до Украины — у него буквально земля под ногами горит, передает корреспондент ФАН из Киева.

В Белом доме заявили — встреча Зеленского с Байденом, назначенная на 31 августа, не состоится. Переговоры глав двух государств перенесены уже в третий раз — и вновь по инициативе Вашингтона. Теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября, и вся ситуация сильно попахивает политическим скандалом. Изначально планировалось, что саммит состоится 26 июля (и команда Зеленского говорила об этом в июне на всю страну), потом — 30 августа, а в середине месяца ее перенесли на 31-е число. И вот — новый конфуз.

Эта ситуация стала серьезной оплеухой Зеленскому и его команде. Именно они добивались этого визита так, словно от его результатов напрямую зависит будущее Украины. Теперь всем очевидно — от этой поездки не зависит ровным счетом ничего. Рейтинг Байдена после терактов в аэропорту Кабула (и особенно — на ожиданиях новых взрывов и смертей) стремительно катится вниз. Так что хозяину Белого дома уже совсем не до нужд далекой, но удивительно проблемной Украины — страны, которая никак не может перестать навязывать себя в «лучшие друзья Америки».

О своей настойчивости в стремлении встретиться с Байденом уже наверняка пожалели и на Банковой. Вместо того чтобы гордо пофотографироваться с хозяином Белого дома, получить пару невыполнимых обещаний и отбыть на родину, Зеленскому и его помощникам уже в который раз приходится объяснять, почему визит украинской делегации в Вашингтон вновь отодвигают.

По словам советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка, новый перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане, «ведь 31 августа — это последний день эвакуационных процедур из этой страны».

«Ситуация прозрачна и легко объяснима. Встречу решили перенести, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров Зеленского и Байдена. Для Украины удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Ведь тогда именно наша страна станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — заявил Подоляк.

Последнюю фразу спикера ОП киевские эксперты восприняли как хорошую шутку. Здесь всем давно ясно, что «ключевым ньюсмейкером» в Америке 1 сентября, скорее, станет какая-нибудь домохозяйка из Огайо, оседлавшая приблудного медведя, нежели Украина. Эта страна давно навязла на зубах у местных политиков и вызывает плохо скрываемую тоску у американских журналистов.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP/Rahmatullah Alizadah/STR / XinHua/Keystone Press Agency

Против Зеленского играют и объективные обстоятельства. Помимо того, что Америка, затаив дыхание, следит за эвакуацией своих дипломатов и военных из Афганистана, в политическом смысле в США царит абсолютный мертвый сезон. Большинство конгрессменов и сенаторов находятся в отпуске до 20 сентября, и лишь некоторые из них захотят прервать отдых ради высокого гостя с Украины. В таком же сезонном анабиозе пребывают и эксперты с журналистами — политическая Америка отдыхает. Поэтому любые самые громкие заявления Зеленского (если даже они будут) некому будет выслушивать и тиражировать.

Американцы со все большим раздражением выслушивают бесконечные пожелания Зеленского к американцам, озвучиваемые им на родине. Глава Украины постоянно говорит, чего он хочет от США: это судьбоносные санкции против «Северного потока — 2», прямая дорога к членству в НАТО, дополнительные гарантии безопасности, летальное оружие для ВСУ, усиление кредитной поддержки, давления на РФ и еще вагон и маленькая тележка. Американских экспертов удивляет такая наглость вкупе с назойливостью. Они с иронической улыбкой констатируют — все украинские «хотелки» нереалистичны, да и в целом эта страна стала для США этаким скелетом в шкафу.

Как заявил на брифинге в Киеве политический аналитик Руслан Бизяев, президент Украины едет в Вашингтон в катастрофически неудобное время.

«В данный момент Америка проходит некую точку бифуркации, перелома в своей внешней политике. Как минимум два события за последний месяц говорят о запланированном отступлении США с позиций мирового гегемона. Сначала Байден дал фактическое разрешение на запуск газопровода «СП-2», а теперь Америка пытается уйти из Афганистана, но терпит там жуткое имиджевое поражение. В этой обстановке Зеленский со своими бесконечными требованиями — что-то вроде назойливой мухи, — выразил мнение эксперт. — Кроме того, политические круги США сильно разочарованы украинским кейсом как таковым — он больше не приносит таких бонусов, как раньше. Так что Украина должна попытаться вновь стать интересной для сотрудничества в глазах США. Но есть ли у Зеленского интересующие Америку предложения? Вряд ли. В итоге президент Украины, скорее всего, увезет домой лишь заверения в вечной дружбе и поддержке».

По словам Бизяева, в ходе визита в США Зеленскому могут выдвинуть целый ряд условий в обмен на поддержку от администрации Байдена.

«Например, это конкретные, адресные пожелания по кадровым перестановкам в кабмине и офисе президента по условиям приватизации. А также — по прекращению украинской кампании против «СП-2» и, главное, по реализации Минских соглашений, — перечислил эксперт. — В целом встреча Зеленского и Байдена будет психологически тяжелой. Белый дом крайне озабочен афганским эвакуационным кризисом и его последствиями. А на Банковой просто не знают, чего именно захотят американцы. Они могут просто принять Зеленского, похлопать его по плечу и отпустить. А могут выставить ему условия, что именно должна сделать Украина в обмен на поддержку Белого дома. И эти условия могут быть очень разными, а некоторые из них — еще и невыполнимыми».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Экономический аналитик Виктор Суслов с грустью констатировал — многие признаки говорят о том, что Америка реально утрачивает интерес к Украине.

«США, похоже, действительно постепенно утрачивают интерес к Украине. Ведь она уже отдала своим западным «друзьям и партнерам» почти все, что имела. Германия становится главным газовым хабом Европы, получив 55 млрд кубометров прямого транзита газа по «СП-2» в год (в дополнение к 55 млрд кубов по «СП-1»). При этом еще 31 млрд кубов транзитного газа в год досталось Турции, и тоже за счет Украины», — отметил Суслов.

Он напомнил: внутренний рынок товаров на Украине отдан на откуп иностранным производителям, а внешние рынки — вчистую сданы конкурентам.

«Внешние рынки на Западе открыты только для украинского сырья, да и то в переделах мизерных квот. А рынки сложной технической продукции в ЕС надежно защищены от украинских товаров жесткой системой техрегламентов и стандартов. Предприятия авиационной и космической отраслей, кораблестроения и машиностроения в основном на Украине остановлены. Миллионы рабочих рук экспортированы в Польшу и другие страны ЕС, распродажа земли и природных ресурсов начата», — напомнил Суслов.

При этом полным ходом идет разрушение систем здравоохранения, образования и всей социальной сферы Украины, говорит эксперт.

«Накопление внутренних и внешних госдолгов достигло опасной черты, а источников для инвестиций уже нет. Неподконтрольные территории Донбасса и Крым остаются ноющей раной, а угроза дестабилизации в стране нарастает с каждым месяцем. По-видимому, основные цели организаторов и вдохновителей Майдана достигнуты. Украина полностью сдала свои позиции, уничтожила себя как конкурента для стран Запада. Поэтому Байден может, пожалуй, только похлопать Зеленского по плечу», — заключил аналитик.

Ранее в СМИ попали кадры, как президент США Джо Байден уснул в ходе встречи с премьером Израиля Нафтали Бенетом. Тем не менее после визита в США премьер Израиля поблагодарил Байдена за «продуктивную встречу».

«Хочу поблагодарить вас за теплые слова глубокой поддержки государства Израиль и с нетерпением жду начала нашей совместной работы», — заявил Бенет.

«Накануне визита Зеленского в США ему полезно посмотреть на то, какое внимание уделяет лидер Америки своим гостям», — заявили по этому поводу украинские эксперты.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с ФАН назвал поездку Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом «визитом холопа к хозяину».