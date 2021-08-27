Клинцевич не исключил, что США имеют «зловещий» план по созданию хаоса в Афганистане

Санкт-Петербург, 27 августа. Президент США Джо Байден может быть лишь марионеткой в руках людей, которые занимают высокие посты в американских спецслужбах и формируют политику по Афганистану.

Таким мнением в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» поделился российский политик Франц Клинцевич. Эксперт представил свое видение того, как будут разворачиваться события после завершения эвакуации ВС США из Афганистана. Стоит напомнить, что талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1) дали американцам срок покинуть страну до 31 августа.

Клинцевич отметил, что в результате произошедших 26 августа в аэропорту Кабула взрывов погибли не только мирные граждане, но и американские солдаты. По его словам, ответственность за это лежит на Вашингтоне. Кроме того, опасной является ситуация с возможной передачей талибам информации о сотрудничавших с США афганцах.

«Американцы либо начинают упускать ситуацию из своих рук, либо имеют зловещий план для продвижения хаоса и усиления противоречий. Это страшно, если я окажусь прав», — отметил эксперт.

Global Look Press / Str

Он не исключил, что американский лидер может быть лишь инструментом в чужих руках и абсолютно не контролирует ситуацию. По его словам, скрытые силы во главе спецслужб, оборонного комплекса или финансовых институтов могут вести свою игру.

Ранее сообщалось, что попытки США отомстить террористам за теракт в аэропорту Кабула могут иметь печальные последствия. Подобные заявления способны создать панику среди жителей Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.