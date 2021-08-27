Юрий Кот назвал Климкина маньяком за призыв разместить войска США на Украине

Людям, подобным Павлу Климкину, нельзя не только давать слова, но даже возможности голосовать. Об этом ФАН заявил лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот, комментируя призыв экс-главы МИД Украины поднять вопрос о размещении войск США на территории страны во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По словам Кота, бывший дипломат сегодня пытается сделать вид, что он что-то может посоветовать.

«Такие люди представляли внешнеполитическое ведомство страны, которая по факту находится под оккупацией американцев, — обратил внимание Юрий Кот. — Если власти США захотят разместить свои войска, то они особо не будут спрашивать — ни Климкиных, ни Кулеб, ни вообще украинцев».

Журналист добавил, что призывы милитаризировать территорию своей страны наводят на определенные мысли.

«Это лишний раз подтверждает, что Климкин — безумец и отъявленный мерзавец, ему место или в тюрьме, или в госпитале для сумасшедших, — заявил собеседник ФАН. — Как можно такое говорить в то время, когда весь мир трясет и люди понимают, что находятся на грани? Когда уже семь лет идет конфликт на Украине и ему не видно конца? Таким людям, наверное, можно было бы сказать: «Чемодан — вокзал — Вашингтон!»

В заключение Юрий Кот выразил мнение, что людям, позволяющим себе подобные заявления, нельзя не только давать слова, но даже возможности голосовать.

«Помимо того, что он глупый, он еще и провокатор, который треплет языком как помелом и не отвечает за свои слова, — поделился эксперт. — От этого только хуже становится. Нет бы предложить мирное урегулирование, а он, наоборот: война, кровь, убийства… Это маньяк!»

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