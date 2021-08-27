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Юрий Кот назвал Климкина маньяком за призыв разместить войска США на Украине
Политика
Юрий Кот назвал Климкина маньяком за призыв разместить войска США на Украине
Новостное агентство «Харьков».  / 

Людям, подобным Павлу Климкину, нельзя не только давать слова, но даже возможности голосовать. Об этом ФАН заявил лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот, комментируя призыв экс-главы МИД Украины поднять вопрос о размещении войск США на территории страны во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По словам Кота, бывший дипломат сегодня пытается сделать вид, что он что-то может посоветовать.

«Такие люди представляли внешнеполитическое ведомство страны, которая по факту находится под оккупацией американцев, — обратил внимание Юрий Кот. — Если власти США захотят разместить свои войска, то они особо не будут спрашивать — ни Климкиных, ни Кулеб, ни вообще украинцев».

Журналист добавил, что призывы милитаризировать территорию своей страны наводят на определенные мысли.

«Это лишний раз подтверждает, что Климкин — безумец и отъявленный мерзавец, ему место или в тюрьме, или в госпитале для сумасшедших, — заявил собеседник ФАН. — Как можно такое говорить в то время, когда весь мир трясет и люди понимают, что находятся на грани? Когда уже семь лет идет конфликт на Украине и ему не видно конца? Таким людям, наверное, можно было бы сказать: «Чемодан — вокзал — Вашингтон!»

В заключение Юрий Кот выразил мнение, что людям, позволяющим себе подобные заявления, нельзя не только давать слова, но даже возможности голосовать.

«Помимо того, что он глупый, он еще и провокатор, который треплет языком как помелом и не отвечает за свои слова, — поделился эксперт. — От этого только хуже становится. Нет бы предложить мирное урегулирование, а он, наоборот: война, кровь, убийства… Это маньяк!»

Ранее финский политолог Йохан Бекман призвал создать свободную Новороссию со столицей в Одессе.

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