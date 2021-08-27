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Журналист Осипов о том, можно ли отмену лимита на легионеров назвать антипатриотичной
Спорт
Журналист Осипов о том, можно ли отмену лимита на легионеров назвать антипатриотичной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Отмену лимита на футбольных легионеров нельзя назвать антипатриотическим шагом, который перекроет возможности российских спортсменов. Таким мнением поделился спортивный журналист и публицист Константин Осипов, ставший участником ток-шоу «Слово против слова» Медиагруппы «Патриот».

Как стало известно ранее, Российский футбольный союз (РФС) разослал футбольным клубам письма с предложением о возможной отмене лимита на легионеров, который действует в нашей стране уже 16 лет. Инициатива заново всколыхнула общественную дискуссию и привела к вопросу о патриотичности идеи. Если подумать, то приток иностранных игроков попросту перекроет возможности наших ребят попасть в сборную и играть на чемпионатах.

«Наверное, всегда найдутся те, кто скажет: «Да, это действительно антипатриотический шаг». Но у нас в сборной играет, например, Фернандес, Гильерме — это люди, которые уже с российским паспортом. И я думаю, что очень небольшая часть людей говорит, что это [отмена лимита] — неправильный шаг», — сказал Константин Осипов.

По мнению журналиста, отмена лимита на легионеров только подстегнет наших футболистов развиваться и стараться лучше, а патриотизм, в принципе, определяется иными вещами.

«Я думаю, что если человек в конце концов выбрал «Зенит», надел бело-голубую стрелку на грудь и ее целует, то почему мы не должны называть его патриотом. Попробуйте сказать Данни: «Ты не патриот «Зенита». Он просто обидится», — подчеркнул участник ток-шоу.

Ранее ФАН сообщал, что большинство клубов Российской премьер-лиги выступили против отмены лимита на легионеров. В целом за нововведение с учетом различных нюансов высказались всего четыре клуба российского чемпионата из 16.

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