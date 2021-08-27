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Российская подлодка «Магадан» завершила государственные испытания на Балтике
Армия
Российская подлодка «Магадан» завершила государственные испытания на Балтике
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Санкт-Петербург, 27 августа. Большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в Балтийском море, сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Сообщается, что российская субмарина успешно выполнила тестовые глубоководные погружения. Специалисты «Адмиралтейских верфей» провели оценку управляемости судна на разных ходовых глубинах. Кроме того, была проведена проверка работ всего комплекса устройств, механизмов и оборудования «Магадана», включая гидроакустические и навигационные системы. Испытания на Балтике продлились неделю, после возвращения подлодки в Санкт-Петербург она пройдет ревизию и чистовую отделку.

Отмечается, что первый корабль серии подлодок для Тихоокеанского флота — «Петропавловск-Камчатский» — поступил в состав ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Затем военным была передана субмарина «Волхов». «Магадан» станет третьим судном из этой линейки.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль «Град» типа «Буян-М» будет спущен на воду до 30 августа 2021 года в Казани. Также в 2022 году будет готов «Наро-Фоминск» этого же проекта.

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россия магадан подлодка
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