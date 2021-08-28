Франц Клинцевич высказался о ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле

Чудовищные теракты прогремели накануне в сердце Афганистана — Кабуле. Общее число погибших превысило 100 человек, среди них — 13 военнослужащих США. Количество пострадавших, по данным министерства здравоохранения страны, приблизилось к полутора тысячам. Ответственность за организацию взрывов взял на себя ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам за погибших американских граждан.

Сколько еще взрывов вытерпит многострадальная страна? Какими будут действия Байдена на фоне вывода войск из Афганистана? Есть ли у «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) антитеррористические подразделения для установления порядка? Выполнит ли НАТО ультиматум талибов об окончании эвакуации 31 августа?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответил российский политик, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ситуация с террористическим выпадом ИГИЛ вызывает много вопросов. Российский политик обращает внимание на то, что еще два года назад в Кандагаре было всего 12 человек, причисляющих себя к этой организации, да и особой активностью они не отличались, но неожиданно их положение резко изменилось.

«Там сосредотачивается около 35 тысяч, никто никак себя не проявляет, их не слышно и не видно. И вдруг вчера происходит теракт. Все это один из элементов усиления управляемого хаоса в Афганистане с последующей дестабилизацией ситуации в сопредельных государствах», — говорит спикер пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В память о жертвах этого чудовищного акта насилия в Кабуле и на территории США объявлен пятидневный траур. Глава американского государства Байден пообещал наказать виновных. Но, как утверждают эксперты, сдержать свое слово президент сможет только при повторной оккупации Афганистана.

«Чтобы реализовать угрозы Байдена, нужно сделать конкретные вещи, как это проводилось в Сирии, — ковровое бомбометание «Б-52» и другой тяжелой бомбардировочной авиацией, но это не выход, там пострадают все. Это усилит неприятие. Создается впечатление, что эти взрывы, заявления и некое подстегивание тех, кто боится за свою жизнь, чтобы вместе с ними ушли те, кого должны видеть за границей с деньгами, связями и конкретными заданиями», — полагает Клинцевич.

Между тем эвакуация граждан из Афганистана продолжается. И представители «Талибана» не желают сдвигать сроки вывода войск США из страны. А на фоне террористических актов ситуация кажется еще более удручающей. И здесь Клинцевич допускает, что все эти взрывы могли быть четко продуманы для продвижения хаоса.

«Они там угрожают, хаос продолжается, люди гибнут, ведь за этот вывод еще никто (я имею в виду из должностных лиц) и никак не спрошен, не арестован, никто не дал ответ, почему это произошло. Я в недоумении. Если я окажусь прав, то сам президент США является инструментов в чьих-то руках, марионеткой, не контролирует, не осознает и не понимает, что делают некие скрытые силы во главе спецслужб оборонного комплекса и каких-то финансовых институтов, которые реально имеют власть», — говорит российский политик.

Террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане 15 августа. Для управления страной собран совет из 12-ти человек, однако, по мнению Франца Клинцевича, этого недостаточно для того «клубка противоречий», с которым талибам еще предстоит столкнуться лоб в лоб.

«Эти противоречия есть и в самом «Талибане» с его количеством полевых командиров разных по своим убеждениям и взглядам. А что делать потом с ИГИЛом, «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ)? Что делать с Панджшером и Масудом, который собирает остатки правительственных войск и сил, демонстрирующими несогласие с тем, что происходит в Афганистане?» — задается вопросом Клинцевич.

Однако, по мнению спикера, в ближайшее время ситуация прояснится, потому что, кроме формализации отношений, талибам уже через месяц придется очнуться от эйфории и продумывать, как будет дальше жить государство под их управлением.

«За счет чего они будут формировать власть, откуда придут деньги, с кем нужно сотрудничать. Из того, что сегодня происходит, при той красивой и достаточно удивительной пресс-конференции, которую политический офис давал, связанной и с женщинами, и с исламом, и бывшими своими противниками, с действующей властью, мы все больше видим очень много противоречий», — заключил Франц Клинцевич.

Ситуация в Афганистане после терактов в Кабуле вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что РФ решительно осуждает террористические акты.

1 Организация запрещена на территории РФ.