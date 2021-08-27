Рубль укрепился на ожиданиях от выступления главы ФРС США

Москва, 27 августа. Российская нацвалюта торгуется в умеренном плюсе на фоне ожиданий от выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Поддержку рублю в настоящий момент оказывают планомерно растущие цены на нефть, а также отсутствие негативных тенденций на мировых фондовых биржах. При этом старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман в беседе с ИА REGNUM призвал не обращать внимания на движения рынка, а ждать выступления.

«Поэтому лучше не обращать на них внимание, а после выступления главы ФРС, сконцентрироваться на технических ориентирах. Дневной торговый диапазон на сегодня — 73,70-74,60 за доллар США, выйти за его границы вряд ли удастся», — подчеркнул эксперт.

Банк России ранее установил официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник. Регулятор незначительно снизил доллар (до 73,98 рубля) и евро (до 87,03 рубля).