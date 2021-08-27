Шойгу, Лавров и Буланова вошли в топ-5 рейтинга ВЦИОМ среди лидеров партсписков

Москва, 27 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал топ-5 наиболее известных среди россиян представителей партийных списков.

Певица и член «Родины» Татьяна Буланова заняла пятое место в рейтинге наиболее известных представителей партийных списков среди россиян. На первой строчке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на второй — министр обороны Сергей Шойгу. Глава МИД РФ и член «Единой России» Сергей Лавров оказался на третьем месте. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов расположился на четвертой строке рейтинга ВЦИОМ.

Буланова обошла лидера коммунистов в топе-5 политиков по показателю положительного отношения среди избирателей, которые уже решили голосовать. Зюганов оказался на последней строчке рейтинга ВЦИОМ. Лавров, Шойгу и Жириновский заняли первое, второе и третье места соответственно.

Опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью среди 1200 совершеннолетних граждан. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов VIII созыва. Представители ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Гражданской платформы», Российской партии свободы и справедливости, «Родины», Российской экологической партии «Зеленые», «Зеленой альтернативы», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России» зарегистрированы кандидатами в парламентарии.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее заявила, что некоторые лица пытаются «снести выборы» и приводят неуместные сравнения избирательных кампаний 2016 и 2021 года. Председатель Центризбиркома опровергла тезис о «небольшом количестве кандидатов».