К особой категории водителей-профессионалов принадлежат водители грузовых автомобилей, фур и автопоездов, перевозящих многотонные грузы на внушительные расстояния. Имя им — дальнобойщики. Профессия эта появилась в Америке и Австралии, после чего постепенно рассеялась по всему миру. Неудивительно, что с развитием особой субкультуры дальнобойщиков, немалый отрезок своего жизненного пути проводящих в достаточно непростых условиях, появилась у них и собственная праздничная дата. Поздравления с Днем дальнобойщика шоферы автомобилей-большегрузов принимают ежегодно в августе — в последнюю субботу этого месяца. Таким образом, День дальнобойщика в 2021 году в стране будут отмечать 28 августа.

День водителей большегрузных авто не наделен государственным статусом и нельзя точно сказать, когда именно он зародился. Впрочем, какого бы числа не отмечали День дальнобойщика, в нашей стране это торжество является всенародно любимым — возможно, благодаря особой романтике, присущей этой профессии. Недаром инициативу празднования поддерживают не только сами водители и их близкие, но и, к примеру, владельцы некоторых топливных компаний.

Федеральное агентство новостей /

Типичный дальнобойщик: штрихи к портрету

Водитель-дальнобойщик — персона, которая пользуется особым уважением еще с советских времен. Немалый трепет вызывали у тогдашних будущих мужчин и названия отечественных и зарубежных больших грузовиков и крупных транспортных компаний, логотипы которых гордо красовались на борту большегрузных авто. Да и в наше время мальчишки из городов и деревень все еще сгорают от детской зависти и желания «покрутить баранку», если где-то поблизости останавливается огромная фура. Недаром дальнобойщик является и распространенным персонажем современных компьютерных игр.

Сегодня на просторах российских дорог все так же можно наблюдать множество единиц грузового транспорта, перевозящего продукты питания, товары легкой и тяжелой промышленности, автомобили и другие грузы на дальние расстояния, обеспечивая бесперебойные поставки в точном соответствии с установленным графиком. Не слишком изменился с тех времен и собирательный портрет дальнобойщика. Современный водитель большегруза — все тот же профессионал высочайшего класса, который полностью принимает на себя ответственность как за сохранность и своевременную доставку содержимого фуры, так и за поддержание комфортной и безопасной обстановки для всех участников дорожного движения. Ведь он управляет совершенно особой техникой, которая своими габаритами, весом и высокой мощностью может представлять немалую опасность для других автомобилей.

Между тем шоферов-дальнобойщиков объединяют не только профессиональные качества, но и искренняя любовь к делу своей жизни. Недаром и машина для них — это не просто техническое средство, доставляющее грузы, но и верный друг, и второй дом, и соратник. И, конечно же, истинный представитель этой профессии всегда поспешит на помощь своему коллеге-дальнобойщику, формируя тем самым бесценное братство профессионалов как на государственном, так и на международном уровне.

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Обычаи празднования Дня дальнобойщика в России

Особенность профессии дальнобойщик такова, что эти люди бывают подолгу оторваны от домашнего очага, друзей и семьи, поэтому, оставаясь верными делу жизни, нередко они застают свой профессиональный праздник за рулем, находясь в очередном рейсе. Если же на этот день у водителя выпадает законный выходной, то, безусловно, он с удовольствием празднует его в окружении коллег и близких людей. Кроме того, подарки на День дальнобойщика виновники торжества получают на корпоративных вечерах с непременным награждением самых достойных сотрудников. В ряде населенных пунктов России в День дальнобойщика также проходят тематические выставки, концерты и другие массовые мероприятия. Все те, кто пока лишь мечтает о «карьере» дальнобойщика, могут в канун праздника погрузиться в одну из компьютерных игр с участием персонажей, представляющих эту профессию: зачастую виртуальная реальность довольно правдоподобно имитирует будни водителей большегрузов.

Праздники, похожие на День дальнобойщика

Безусловно, дальнобойщики принадлежат к отдельной категории водителей. Однако праздничные дни лишними не бывают, поэтому в октябре каждое последнее воскресенье водители большегрузов также с удовольствием приобщаются к празднованию всеобщего Дня работников автотранспорта (Дня автомобилиста). Вышеупомянутый праздник, в отличие от Дня дальнобойщика, является официальным и отсчитывает свою «летопись» еще с 1976 года. Кроме этого, в нашем государстве существует День военного автомобилиста, ежегодно отмечаемый 29 мая.

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