Манойло: Петиция либеральных СМИ об иноагентах рассчитана на Запад

Обращение ряда оппозиционных СМИ к российским властям с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях рассчитано прежде всего на формирование резонанса на Западе, а также сбор средств в пользу «пострадавших». Об этом в комментарии корреспонденту ФАН заявил политолог Андрей Манойло.

В пятницу, 27 августа, телеканал «Дождь»1, издания «Медуза»1, «Псковская губерния» (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), «Новая газета», интернет-журнал «7х7» и ряд других оппозиционных ресурсов потребовали от властей РФ отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, расформировать соответствующие реестры Минюста РФ, предварительно исключив всех фигурантов. Кроме того, они настаивают на пересмотре уголовных и административных дел в отношении журналистов.

Федеральное агентство новостей /

В опубликованном обращении говорится, что присвоение статуса иноагента и нежелательной организации средствам массовой информации и гражданам якобы ограничивает их профессиональную деятельность и нередко приводит к ликвидации СМИ. Важно отметить, что часть изданий, выдвинувших требования, ранее вошли в так называемый «Синдикат-100», объединивший откровенно антироссийские проекты, финансируемые зарубежными структурами и принимающие участие в информационной войне против России.

Напомним, в минувший понедельник Минюст включил телеканал «Дождь» в список иностранных агентов. В ведомстве отметили, что, начиная с 2014 года, организация неоднократно получала крупные транши от Европейской комиссии и основанного Дмитрием Зиминым фонда «Среда» (признан иностранным агентом, позднее ликвидирован). Это решение властей подверглось критике со стороны ряда либеральных СМИ. Очевидно, коллективное обращение непосредственно связано с признанием ресурса и ряда других ему подобных иноагентами.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло рекомендовал авторам данной петиции обращаться в суд, если они действительно считают, что статус иностранного агента или нежелательной организации был присвоен тем или иным изданиям неправомочно. Он подчеркнул, что это общепринятая практика.

«Большинство из них (СМИ. — Прим. ФАН) попали под действие закона об иноагентах практически по одному и тому же основанию — выявленному зарубежному источнику финансирования их деятельности. Им это не понравилось, и они написали коллективную петицию. Если эти информационные источники считают, что в отношении них были произведены противозаконные действия, нарушающие их права, то они имеют право подать в суд», — заметил политолог.

Собеседник не исключил, что СМИ все же могут подать иск, поскольку этому обычно предшествует досудебная попытка урегулирования противоречий. По его словам, начинается этот процесс зачастую с выдвижения стороной, считающей себя пострадавшей, претензии, содержащей определенные требования. Также он объяснил, что в целом нет ничего устрашающего в том, что ряд написавших обращение изданий входят в объединение «Синдикат-100», по крайней мере до тех пор, пока они не выдвигают никаких угроз.

«По интересам они, конечно, могут объединяться сколько угодно в любые структуры и называть себя консорциумами, синдикатами или даже картелями. Сути это не меняет, потому что в большинстве случаев это объединения, куда приходят излить душу и поплакать над своей горькой судьбой. Собраться вместе они решили только для того, чтобы создать иллюзию массовости», — отметил эксперт.

Доктор политических наук добавил, что единственной формой реакции российских властей на выдвинутые требования может быть подробное разъяснение касательно того, что эти СМИ должны исправить в своей деятельности, чтобы их исключили из перечня иностранных агентов или нежелательных организаций. Он подчеркнул, что самое главное — им нужно будет отказаться от иностранных источников финансирования.

«Закон об иностранных агентах принимался не для того, чтобы иметь возможность «наклеивать ярлыки» конкретным СМИ или их руководителям, а для того, чтобы они в обязательном порядке раскрывали свои источники финансирования, если они получают его из-за рубежа. Важно знать, что это за источник, кто эти деньги дает, потому что, если это международная террористическая организация, допустим, — это одно. Если это иностранные разведки — это другое, а если внешнеполитические ведомства стран, с которыми у нас не очень хорошие отношения, — это уже третье», — констатировал политолог.

Профессор МГУ имени Ломоносова рассказал, что, скорее всего, главной целью опубликованного оппозиционными СМИ обращения стала не подготовка к судебным разбирательствам с российскими властями. Он считает, что главным образом эта акция ориентирована на зарубежную аудиторию с целью привлечения внимания и дополнительного финансирования.

«Они (авторы обращения. — Прим. ФАН) рассчитывают на резонанс на Западе, а также на сбор средств в пользу «терпящих лишения» информационных источников. Я думаю, здесь [в России] эта история ничем особо для них не закончится. Мало ли, что они требуют. Есть закон, и его необходимо выполнять», — заключил Андрей Манойло.

Ранее ФАН опубликовал новый рейтинг антироссийских СМИ, активно продвигающих протестную повестку и распространяющих вбросы. По этим параметрам на текущий момент лидирует радиостанция «Эхо Москвы».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.