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Перешедший в ЦСКА Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной

  /   Обновлено: 27 августа 2021 18:07
Спорт
Перешедший в ЦСКА Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной
Prt Scr youtube.com  /  ПБК ЦСКА Москва

Москва, 27 августа. Звездный новичок московского ЦСКА Алексей Швед подтвердил, что больше не сыграет за сборную России по баскетболу.

По словам экс-защитника «Химок», такое решение не связано с работой нынешнего тренерского штаба команды во главе с Сергеем Базаревичем.

«Исключено. Предупредил президента РФБ (Российская федерация баскетбола. — Прим. ФАН) Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде», — отметил 32-летний баскетболист в эфире «Матч ТВ».

Швед уточнил, что все бывшие партнеры давно закончили карьеру в сборной, поэтому настал его черед. Он также подчеркнул, что никакой связи между его выступлением за национальную команду и работой нынешнего тренерского штаба нет.

В составе сборной России Швед завоевал бронзу чемпионата Европы 2011 года и бронзовую медаль лондонской Олимпиады.

Ранее сообщалось, что американский разыгрывающий Майк Джеймс, который по ходу прошлого сезона покинул расположение ЦСКА, вернулся в столичный клуб. В настоящее время баскетболист тренируется индивидуально.

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баскетбол алексей швед базаревич сборная россии
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