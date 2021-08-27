Зачем нам Паралимпиада. Колонка Алексея Игонина

Продолжаются Паралимпийские игры в Токио, наши спортсмены — на третьем месте в медальном зачете. Мы славим наших паралимпийцев, хотя, к сожалению, мало кто может вспомнить их имена, тем более что эти Игры почти не показывают по телевидению.

Жаль, конечно, что Паралимпиаду недостаточно освещают в СМИ, это было очень полезно, например, для молодежи. Речь даже не о молодых людях с особенностями здоровья — это было бы полезно для всех как вдохновляющий пример преодоления трудностей.

Это тем более важно, потому что сейчас наше общество довольно активно разворачивается лицом к таким людям. Можно говорить, что сегодня в России заметно поступательное движение в отношении расширения прав инвалидов, в создании по-настоящему равных условий для всех, вне зависимости от состояния здоровья и других факторов. Поэтому, надеюсь, в нашей жизни паралимпийский спорт в скором времени займет достойное место. Мы не просто будем постфактум узнавать о победах наших паралимпийцев, но получим возможность следить за их успехами. У нас появится интерес к просмотру таких соревнований, мы всегда будем желать паралимпийцам удачи, а потом встречать их в аэропорту.

Global Look Press / Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Но дело не только в спортивной составляющей паралимпийского движения. Не зря сегодня многие задаются вопросом, а в состоянии ли Паралимпиада реально повлиять на права инвалидов? Я говорю не о спортсменах, а об обычных людях с инвалидностью, нередко запертых в своих квартирах, невидимых для остального мира. Это — и невозможность попасть в кафе, потому что коляска не проходит в двери, и отсутствие удобных туалетов для инвалидов, и истории с неприятием детей с особенностями, о которых мы наслышаны. Проблемы есть, но может ли их хоть как-то помочь решить Паралимпиада?

На мой взгляд, Паралимпиада — это некая вспышка, которая помогает высветить проблему, но дальше должна продолжаться системная работа. Важно, чтобы этот интерес не остался просто интересом, который вспыхивает раз в два года, во время Паралимпийских игр. Необходимо добиваться, чтобы мы, общество, помнили о людях с инвалидностью всегда. Главное — чтобы мы действовали, двигались вперед.

Приведу пример из близкой мне футбольной области. Когда в 2018 году Чемпионат мира по футболу прошел в России, это вызвало у нас огромный интерес к этому виду спорта. Все говорили, что это очень хорошо, что мундиаль даст толчок к развитию в нашей стране детского и юношеского футбола, а ведь спорт — это еще и здоровый образ жизни. К сожалению, пока прорыва я не вижу. Мы спохватились совсем недавно, что-то делается для выправления ситуации, но мы видим и неудачное выступление на Евро-2020, и падение рейтингов наших клубных команд и сборной. Хотя нельзя не отметить, что какие-то уроки извлечены, и некоторые нужные решения для возрождения нашего футбола приняты.

Global Look Press / Du Xiaoyi/XinHua

Так и в случае с Паралимпиадой. Это воодушевление будет какое-то время работать, но потом нужно будет двигаться дальше, чтобы были реальные результаты. Очень многое придется переделывать, потому что на протяжении длительного времени огромное количество вопросов, касающихся доступной среды для инвалидов, просто не принимались во внимание. Мы сталкиваемся с огромным количеством сложностей в связи с тем, что строить так, чтобы было удобно маломобильным категориям граждан, стали совсем недавно. Исторический центр, например, Петербурга перестроить и переделать под нужды каждого невозможно. Но по крайней мере при новом строительстве мы обязательно должны закладывать необходимые для создания комфортной среды параметры. Да, реальных результатов еще нужно подождать, но уже сейчас важно внимательно относиться к каждому случаю ущемления прав инвалидов.

И, конечно, нужно стараться делать даже небольшие шаги, чтобы создать людям с инвалидностью нормальные комфортные условия. Например, мы в Ленинградской области, если есть возможность, помогаем семьям, где есть человек с инвалидностью, переселиться на нижние этажи, установить необходимое оборудование в подъезде и т. д. Мы предложили программу, чтобы при выделении жилья людям с инвалидностью под это выделялся, например, целый подъезд. Это и им самим удобнее для организации взаимопомощи и помощи социальных служб, да и просто выгоднее экономически.

Так что в этом направлении работа идет, но, конечно, этого недостаточно. Надеюсь, Паралимпиада даст новый толчок для того, чтобы наше общество стало более открытым к людям с инвалидностью.