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Аудиторское бюро Ливии раскрыло отмывание денег Центробанком
Африка
Аудиторское бюро Ливии раскрыло отмывание денег Центробанком
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 27 августа. Аудиторское бюро Ливии (SAI) обнародовало отчет за 2020 год, в котором подтвердило, что глава ЦБ Садик аль-Кабир не предоставил информацию, касающуюся процедур по борьбе с отмыванием денег.

Согласно документу, при содействии чиновника два миллиарда евро разместили в турецких Центральном и Сельскохозяйственном банках без учета кредитных рисков, геополитической нестабильности в республике, роста юридических и политических разногласий. Еще в документе указываются инвестиции в неприбыльные облигации.

SAI зафиксировало, что операционный департамент ЦБ Ливии не выплачивал заработную плату или выдавал деньги, игнорируя иерархию. Кроме того, Центробанк не стандартизировал национальную платежную систему, не перешел на электронный клиринг и закрыл отделения в восточном регионе, что привело к дисбалансу и нехватке законных резервов.

Ранее ливийский парламент отказался согласовывать проект госбюджета, пока должность главы ЦБ занимает Садик аль-Кабир. Спикер Палаты представителей Агила Салех напомнил премьеру переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамиду Дабибе о необходимости назначить нового председателя Центробанка.

В конце 2020 года экс-глава ПНС Ливии Файез Саррадж добивался отставки Садика аль-Кабира, чтобы заполучить контроль над доходами от продажи нефти и заручиться поддержкой администрации ЦБ.

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