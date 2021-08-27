КоАП может пополниться штрафами за езду с громкой музыкой

Москва, 27 августа. Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех регионов России. Об этом рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

Она уточнила, что соответствующая норма должна появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), проект которого планируется внести в Госдуму в ближайшее время. При этом она не пояснила, может ли взиматься штраф за нарушение тишины в дневное время.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в Мосгордуму законопроект о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами. Градоначальник обратил внимание, что москвичи часто жалуются на шум по ночам из-за разъезжающих по городу машин без глушителей и с громкой музыкой.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время», — заявила сенатор в комментарии РИА Новости, добавив, что такое поведение должно строго пресекаться.

Помимо этого, российских водителей ждет новый штраф за незарегистрированный тюнинг аудиосистемы. Первое нарушение будет наказываться 500 рублями, однако, если владелец не устранит неполадку в срок, то ГИБДД может приостановить регистрацию машины.