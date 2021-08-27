Дизайнер Лебедев ответил критикам скульптуры «Большая глина»

Москва, 27 августа. Российский дизайнер Артемий Лебедев во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» отреагировал на возмущение широкой публики скульптурой Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве.

Он признался, что эти люди вызывают у него крайнюю степень недовольства. Дизайнер уточнил, что скульптура, установленная перед новым домом культуры «ГЭС-2» в столице, является временной, однако все равно успела собрать отзывы недовольных.

«Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», — выразил мнение Лебедев.

Он уточнил, что работа Фишера является крайне «философским» проектом. Также дизайнер указал на «глубокое высказывание», которое хотел выразить скульптор, передает RT.

«Большая глина №4» действительно вызвала широкий резонанс среди жителей столицы. Не все разглядели глубокий смысл композиции. Некоторые даже сравнили скульптуру с блинами, вылетающими из кувшина.