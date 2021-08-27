The Lancet заявил, что симптомы COVID-19 могут до года сохраняться у переболевших

Москва, 27 августа. Часть пациентов, которые переболели коронавирусом, испытывают некоторые симптомы болезни спустя значительное количество времени.

Большинство признаков COVID-19 исчезает в течение года, но половина пациентов продолжает испытывать хотя бы один стойкий симптом. По словам специалистов, каждый третий пациент продолжает жаловаться на отдышку. Такие результаты продемонстрировало исследование, в котором приняли участие 1 276 пациентов из города Ухань. Оно было опубликовано в медицинском журнале The Lancet.

Также у некоторых людей сохраняются легочные нарушения. Особенно у тех, кто перенес тяжелую форму вируса. Частым постковидным синдромом были названы хроническая усталость и слабость в мышцах.

Ранее ученые из США нашли общее между хронической усталостью и постковидным синдромом. В обоих случаях эксперты обнаружили реакцию организма на длительный стресс.