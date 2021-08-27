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Талибы задержали несколько причастных ко взрыву в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 27 августа 2021 17:38
Происшествия
Талибы задержали несколько причастных ко взрыву в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 27 августа. Сразу несколько человек были задержаны по подозрению в причастности к организации взрывов у аэропорта Кабула в четверг, 26 августа.

Такой информацией поделился в беседе с РИА Новости представитель запрещенного в России радикального движения «Талибан»1 Забиулла Муджахид.

«Да, несколько человек были задержаны», — заявил Муджахид, отметив, что точные детали станут известны позднее.

Серия взрывов произошла в четверг недалеко от здания кабульского аэропорта. По данным СМИ, первый инцидент произошел недалеко от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе британцы и американцы. Ответственность за взрывы взяли на себя террористы запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (ИГ1).

По мнению политолога Дмитрия Захарова, возобновление активности ИГ, в том числе в Северной Африке, связана в первую очередь с приостановкой контртеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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