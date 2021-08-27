Карен Шахназаров: Чтобы быть серьезным кинематографом, надо снимать по 300 картин

Знаменитый режиссер, продюсер и сценарист Карен Шахназаров заявил ФАН, что советское кино, с точки зрения художественной и актерской школы, сильнее российского. Но это совсем не значит, что российское кино сильно отстает в плане качества.

Народный артист РФ, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» дал эксклюзивное интервью, посвященное Дню российского кино, который отмечается в пятницу.

Шахназаров рассказал, как относится к сериалам, что нужно сделать, чтобы наше кино стало более качественным, и есть ли сейчас актеры и актрисы такого же высочайшего уровня, как и во времена СССР.

Федеральное агентство новостей /

«Хорошие и интересные фильмы-то есть»

— Карен Георгиевич, первым делом хотим поздравить вас с праздником!

— Спасибо!

— Что думаете, в целом, о российском кинематографе?

— Если в целом, то, думаю, оно достаточно слабое. В том смысле, что Россия производит всего по 100 картин в год. Это, в общем-то, для такой страны, как наша, очень мало. Поэтому его даже нельзя в полной степени назвать сегодня кинематографом, на мой взгляд.

Нет, хорошие и интересные фильмы-то есть, но я имею в виду всю индустрию — это все-таки масштаб совсем другой. Мне кажется, надо ставить задачу резко увеличивать количество картин, потому что Россия должна…

Вот, смотрите, Франция ежегодно производит до 400 фильмов. Мы должны снимать точно не менее трехсот фильмов для того, чтобы считаться серьезным кинематографом.

— А перейдет ли в этом случае количество в качество?

— Перейдет, это обычное явление. Оно всегда переходит. Кинематограф, который работает в разных жанрах, в разных направлениях, — всегда более мощный. Понимаете, выдающиеся картины, шедевры, — да, это редкость. Но средний уровень, на мой взгляд, однозначно вырастет. Для этого кинематографу надо все-таки в большей степени становиться рыночным, потому что нельзя рассчитывать только на государственные дотации, как это происходит сегодня. Российское кино практически полностью существует за счет государственной поддержки, и это неправильно.

— От министерства культуры?

— От Минкультуры России, от Фонда кино… Кинематограф все-таки должен быть гораздо в большей степени ориентирован на рынок, нельзя рассчитывать на то, что государство будет финансировать по 300-400 картин, все фильмы подряд.

ТАСС / Мальгавко Сергей

— Скажите, а вы считаете кинематографом телесериалы? У нас в последние годы просто огромный рост пошел в этом направлении, снимается и показывается очень много сериалов…

— Телесериалы, безусловно, — часть кинематографа, это, в принципе, кино, приспособленное для показа по телевидению. Сериалы снимаются так же, как и кинофильмы, так что их вполне можно считать частью кино. Но мы ведь говорим, скорее, о кинематографе, ориентированном, скажем так, на кинотеатральный показ.

Кстати, с точки зрения сериалов у нас более-менее, их много огромно, и есть очень даже неплохие, хорошего качества.

— С чем это связано?

— С тем, что создатели сериалов, заметьте, работают в гораздо более рыночных условиях, их же не государство финансирует, а телеканалы.

— Или всяческие видеосервисы и платформы.

— Да. Все они соперничают друг с другом. У них есть конкуренция, есть заинтересованность, есть ориентирование на рынок. Вы же видите сами, сколько у нас стали производить сериалов. Я хорошо помню то время, когда в России по телевидению шли только латинские сериалы. А сейчас вы вообще не увидите в программе каналов иностранные сериалы.

— Ну, за редким исключением. Турецкие, например, показываются. А так, да, уже не успеваешь уследить — сериалы появляются просто один за другим.

— Я и говорю, в данном случае работает рыночная экономика. Понятно, ее надо регулировать, да, у нее есть свои минусы, но от этого нельзя отказываться. Данный рычаг должен работать.

Другой вопрос, что, повторюсь, нужна какая-то регулировка — снижение налогов или даже освобождение от них, определенные квоты. Надо как-то процессу помогать. Механизм рынка должен работать, и вот все это привело к тому, что мы практически полностью отказались от иностранных сериалов.

— Должны ли мы гордиться тем фактом, что в последнее время в США все чаще отмечают наши проекты, как кинофильмы, так и телесериалы? Или мы и сами по себе хороши, и нам как бы это признание и не к чему?

— Я думаю, что мы несколько преувеличиваем внимание Америки к нашему кино, тут не надо обольщаться. Это всегда преподносится у нас как некая тотальная победа, но, если реально смотреть на вещи, в Соединенных Штатах все же не знают российское кино, потому что мало о нем слышали. Китайское кино вот там знают, а российское — нет…

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Тут тоже не надо идеализировать»

— То и дело слышишь, что в советское время кино было лучше, чем в российское, актеры и актрисы были ярче, интереснее, талантливее, и было очень много настоящих мастеров. Вы можете согласиться вот с такими утверждениями? Или все-таки для каждого времени должны быть свое кино и свои герои?

— Советское кино, я считаю, с точки зрения художественной и актерской школы, сильнее, в целом. Но это совсем не значит, что российское кино сильно уж отстает в плане качества.

Знаете, если мы сегодня вспоминаем советское кино, то судим, в первую очередь, по ста пятидесяти, скажем, лучшим фильмам. Будем честными — в советское время тоже полно выходило очень слабых картин.

— Причем даже у таких мэтров, как, например, Эльдар Рязанов или Леонид Гайдай.

— Да. Поэтому тут тоже не надо идеализировать. Но, с другой стороны, все же я считаю, что, с точки зрения художественных идей, советское кино сильнее российского. Его и производили тогда гораздо больше, кстати — где-то около трехсот картин в год.

— И у нас же было очень много киностудий.

— Студий было много.

Вообще, я думаю, что возможно создать очень сильное кино и в России.

— А есть ли сейчас, по вашему мнению, актеры и актрисы, которые по своему уровню, по своей игре сопоставимы вот как раз с советскими великими актерами?

— Есть, конечно. Когда я говорю о советской школе, то имею в виду — в целом. В российском кино есть замечательные актеры, в том числе, и молодые. Так что тут все нормально.

— Однако, вы, конечно же, никого не назовете?

— Зачем я буду называть фамилии? Кого-то назовешь, а кто-то другой обидится. Я с ними работаю, это мои коллеги.

Думаю, что бóльшая часть этих актеров и актрис во многом сохраняют именно советскую школу, такие точно есть в российском кино. Многие родились еще во времена СССР, поэтому застали и ту систему обучения, и тех прекрасных педагогов.

ТАСС / Карпухин Сергей

— И в заключение — что пожелаете в этот день нашему кинематографу и всем тем людям, которые работают в данной отрасли?

— Да я бы, наверное, скорее всего, зрителям бы пожелал. Потому что этот праздник больше касается их, чем кинематографистов. В конечном счете, кинозритель для нас имеет не меньшее значение, мы же все равно для зрителей работаем. Поэтому пожелал бы, чтобы побольше выходило на экраны картин, которые им будут нравиться.

Мы вот, кстати, закончили сейчас снимать картину, «Владивосток» называется. Осенью будет премьера. Рекомендую.

— Историческая?

— Нет, это современное кино, молодежное, молодые актеры, любовь, криминал… Действие происходит в прекрасном городе Владивостоке.

— На «Мосфильме» сняли?

— Да, это полностью наша картина, писал я сценарий и продюсировал, режиссером выступил Антон Борматов.

Традиция отмечать День российского кино (до этого — День советского кино, День кино и День кино России) пошла с 27 августа 1919 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о национализации (через безвозмездную экспроприацию) кинодела.

С того дня вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начались съемки кинофильма «Свободные отношения», где главные роли сыграют Аглая Тарасова и Борис Дергачев.